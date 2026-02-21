Polizei Düren

POL-DN: Führerscheinverlust nach Notdurftverrichtung

Niederzier (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (21.02.2026) erhielt die Polizei gegen 02:00 Uhr den Hinweis, dass eine männliche Person mit seinem PKW auf einen Parkplatz in der Ortslage Niederzier gefahren sei und dort neben dem Fahrzeug seine Notdurft verrichtet habe. Als die Polizei vor Ort eintraf, befand sich der 37- jährige Mann aus Niederzier sitzend in seinem Fahrzeug. Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass dieser zuvor sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol geführt habe. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer wurde der Polizeiwache Jülich zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde; sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Verfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Alkohol eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

