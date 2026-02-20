Polizei Düren

POL-DN: Gleise als Orientierungshilfe genutzt

Düren (ots)

Einsatzkräfte der Wache Düren konnten am Donnerstagmorgen (19.02.2026) einen jungen Mann auf der Gleisanlage der Rurtalbahn in der Nähe des Haltepunktes "Tuchmühle" antreffen und aus dem Gefahrenbereich bringen. Ein Zug der Rurtalbahn hatte zuvor bereits eine Gefahrenbremsung durchführen müssen.

Gegen 08:50 Uhr waren die Beamten wegen einer Person im Gleisbett der Rurtalbahn alarmiert worden. Der 29-jährige Mann aus Nettersheim war, wie sich bei der Sachverhaltsaufnahme herausstellte, bereits zuvor aus einem Zug der Rurtalbahn verwiesen worden, weil er ohne gültigen Fahrschein unterwegs in Richtung Düren war. Da er ortsfremd war, nutzte er die Gleise als Orientierungshilfe für seinen weiteren Fußweg. Die Gefahr sei ihm dabei nicht bewusst gewesen. Der 29-Jährige wurde von der Gleisanlage verwiesen. Da wegen ihm ein Zug der Rurtalbahn zuvor bereits eine Notbremsung einleiten musste, erwartet den Mann nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Für die Dauer des Einsatzes wurde der Zugverkehr auf dem betroffenen Streckenabschnitt eingestellt. Personen kamen nicht zu Schaden.

