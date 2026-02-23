Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfallflucht auf der Hasenfelder Straße - Mann leicht verletzt

Jülich (ots)

Am Freitag (20.02.2026) kam es gegen 18:10 Uhr auf der Hasenfelder Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 40-jähriger Mann aus Jülich wurde dabei verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw die Hasenfelder Straße in Fahrtrichtung Ortslage Jülich. Zeitgleich betrat der 40-Jährige die Fahrbahn, um in seinen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw zu steigen.

Um die Fahrertür gefahrlos öffnen zu können, drehte sich der Mann in Richtung des herannahenden Verkehrs. Beim Vorbeifahren touchierte der unbekannte Fahrer mit dem rechten Außenspiegel seines Pkw den rechten Arm des 40-Jährigen. Dieser erlitt hierbei Verletzungen.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen grauen Pkw mit Jülicher Kennzeichen gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

