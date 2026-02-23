PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec-Fahrer - die Polizei bittet um Hinweise

Düren (ots)

Am Sonntag (22.02.2026) kam es auf der Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer. Der Fahrer des Pedelecs ist flüchtig.

Gegen 13:10 Uhr befuhr eine 59-jährige Frau aus Düren mit ihrem Pkw die Friedrichstraße in Fahrtrichtung Hohenzollernstraße. Sie beabsichtigte, nach rechts in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen. Dabei übersah sie nach eigenen Angaben einen von hinten kommenden Pedelec-Fahrer und touchierte diesen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Pedelec-Fahrer zu Boden und wurde vermutlich am Bein verletzt. Die 59-Jährige half dem Pedelec-Fahrer auf und gab an, dass sie einen Rettungswagen kontaktieren werde. Der Mann sei daraufhin auf sein Pedelec gestiegen und in Richtung Nideggener Straße gefahren.

Der unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben:

   - Ca. 25 Jahre alt
   - Ca. 175-180cm groß
   - Schwarze Mütze
   - Dunkle Bekleidung.

Es habe sich um ein schwarzes Pedelec mit einer Lieferbox auf dem Gepäckträger gehandelt.

Die Polizei bittet den am Unfall beteiligten Pedelec-Fahrer, sich bei der Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden. Auch weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Identität des Pedelec-Fahrers machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

