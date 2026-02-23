PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Brand in Merzenich

Merzenich (ots)

Im Anbau eines Reiheneinfamilienhauses in der Schützenstraße brach am Freitag (20.02.2026) ein Feuer aus.

Gegen 18:00 Uhr vernahm der Bewohner des Hauses einen Brandgeruch. Als er nach der Ursache suchte, stellte er fest, dass der Geruch aus dem Badezimmer im Anbau des Hauses komme. Er alarmierte unverzüglich die Feuerwehr. Diese erschien am Einsatzort, sperrte den Brandort ab und löschte das Feuer. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Brand durch einen technischen Defekt des Wäschetrockners entstanden ist. Der Brandort wurde von der Kriminalpolizei beschlagnahmt. Verletzt wurde niemand.

