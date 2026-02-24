Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte entwenden Kabel und Technik von Baustelle

Jülich (ots)

Zwischen Samstag (21.03.2026) und Montag (23.02.2026) kam es auf einer Baustelle an der Straße "An der Deutschen Welle" zu einem Diebstahl.

Die letzten Mitarbeiter verließen die Baustelle am Samstag gegen 14:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war alles ordnungsgemäß verschlossen.

Als die Mitarbeiter am Montag gegen 07:00 Uhr zurückkehrten, stellten sie fest, dass sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Baustellengelände verschafft hatten. Mehrere Kabeltrommeln waren versetzt und teilweise abgerollt worden. Der Container stand offen und war durchwühlt. Auch weitere Räumlichkeiten, die aufgrund der Stromversorgung zugänglich waren, wurden betreten.

Nach ersten Erkenntnissen wurden größere Mengen Kabel, elektronische Bauteile sowie ein Laptop entwendet. Eine vollständige Schadensaufstellung liegt derzeit noch nicht vor. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

