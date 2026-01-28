Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Widerstand

Edenkoben (ots)

Wegen Widerstand wurden gegen einen 44 Jahre alten Mann aus der Verbandsgemeinde Maikammer strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei wurde gerufen, weil sich der Alkoholisierte am Abend (27.01.2026, 22 Uhr) renitent und aggressiv gegenüber seiner Frau und seinen Kindern in der gemeinsamen Wohnung verhielt. Als die Streife vor Ort kam und er sich nicht beruhigen ließ, sollte er in den Polizeigewahrsam genommen werden, wobei er sich wehrte und gefesselt werden musste. Zur Feststellung seiner strafrechtlichen Verantwortlichkeit musste ihm eine Blutprobe entnommen werden.

