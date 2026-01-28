PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Widerstand

POL-PDLD: Edenkoben - Widerstand
  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Wegen Widerstand wurden gegen einen 44 Jahre alten Mann aus der Verbandsgemeinde Maikammer strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei wurde gerufen, weil sich der Alkoholisierte am Abend (27.01.2026, 22 Uhr) renitent und aggressiv gegenüber seiner Frau und seinen Kindern in der gemeinsamen Wohnung verhielt. Als die Streife vor Ort kam und er sich nicht beruhigen ließ, sollte er in den Polizeigewahrsam genommen werden, wobei er sich wehrte und gefesselt werden musste. Zur Feststellung seiner strafrechtlichen Verantwortlichkeit musste ihm eine Blutprobe entnommen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 11:12

    POL-PDLD: Offenbach - Geschwindigkeitskontrolle

    Offenbach (ots) - Am Vormittag des 27.01.2026 wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau eine Geschwindigkeitskontrolle in der Hauptstraße in Offenbach durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h mussten innerhalb von einer Stunde acht Verkehrsteilnehmer beanstandet werden. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde mit 51 km/h gemessen. Auf diesen wird ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie ein Punkt in der ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 09:05

    POL-PDLD: Auto sichergestellt

    Lingenfeld (ots) - Am Dienstag kontrollierten Beamte gegen 13 Uhr einen Pkw auf der K31 zwischen Lingenfeld und Germersheim. Der 61-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da der Mann wiederholt ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, wurde sein Pkw mit dem Ziel der Verwertung sichergestellt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/958-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren