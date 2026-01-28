POL-PDLD: Edenkoben - Verdacht der Amtsanmaßung
Edenkoben (ots)
Gegen einen 65 Jahre alten Fahrzeughalter wurden strafrechtliche Ermittlungen im Hinblick auf Amtsanmaßung eingeleitet, weil er in seinem Fahrzeug ein blaues Blinklicht installierte, welches sich am heutigen Morgen (28.01.2026, 5 Uhr) eigenständig aktiviert hatte. Passanten waren besorgt und verständigten daraufhin die Polizei. Der Fahrzeughalter konnte telefonisch erreicht werden. Vermutlich um Bespaßung seiner Enkel hatte er das Blaulicht in sein Fahrzeug eingebaut. Die Ermittlungen laufen.
