PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verdacht der Amtsanmaßung

POL-PDLD: Edenkoben - Verdacht der Amtsanmaßung
  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Gegen einen 65 Jahre alten Fahrzeughalter wurden strafrechtliche Ermittlungen im Hinblick auf Amtsanmaßung eingeleitet, weil er in seinem Fahrzeug ein blaues Blinklicht installierte, welches sich am heutigen Morgen (28.01.2026, 5 Uhr) eigenständig aktiviert hatte. Passanten waren besorgt und verständigten daraufhin die Polizei. Der Fahrzeughalter konnte telefonisch erreicht werden. Vermutlich um Bespaßung seiner Enkel hatte er das Blaulicht in sein Fahrzeug eingebaut. Die Ermittlungen laufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 11:12

    POL-PDLD: Offenbach - Geschwindigkeitskontrolle

    Offenbach (ots) - Am Vormittag des 27.01.2026 wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau eine Geschwindigkeitskontrolle in der Hauptstraße in Offenbach durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h mussten innerhalb von einer Stunde acht Verkehrsteilnehmer beanstandet werden. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde mit 51 km/h gemessen. Auf diesen wird ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie ein Punkt in der ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 09:05

    POL-PDLD: Auto sichergestellt

    Lingenfeld (ots) - Am Dienstag kontrollierten Beamte gegen 13 Uhr einen Pkw auf der K31 zwischen Lingenfeld und Germersheim. Der 61-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da der Mann wiederholt ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, wurde sein Pkw mit dem Ziel der Verwertung sichergestellt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/958-0 ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 20:43

    POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

    Landau (ots) - Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Freisbach vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich so genannter Schock-Anrufe handeln könnte. - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen sie auf! - Öffnen Sie unbekannten Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren