POL-PDLD: Auto sichergestellt
Lingenfeld (ots)
Am Dienstag kontrollierten Beamte gegen 13 Uhr einen Pkw auf der K31 zwischen Lingenfeld und Germersheim. Der 61-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da der Mann wiederholt ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, wurde sein Pkw mit dem Ziel der Verwertung sichergestellt.
