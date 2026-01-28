PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auto sichergestellt

Lingenfeld (ots)

Am Dienstag kontrollierten Beamte gegen 13 Uhr einen Pkw auf der K31 zwischen Lingenfeld und Germersheim. Der 61-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da der Mann wiederholt ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, wurde sein Pkw mit dem Ziel der Verwertung sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/958-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

