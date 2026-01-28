POL-PDLD: Auto sichergestellt

Landau (ots) - Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Freisbach vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich so genannter Schock-Anrufe handeln könnte. - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen sie auf! - Öffnen Sie unbekannten Personen ...

mehr