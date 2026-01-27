PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Landau (ots)

Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Freisbach vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich so genannter Schock-Anrufe handeln könnte.

   -	Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und 
finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen sie auf! 
-	Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie 
gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe 
Verwandte. -	Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder 
Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Sie können die Polizeidirektion Landau unter 06341 2870 oder die örtliche zustände Polizeiinspektion Germersheim unter 07274 9580 erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
PK Strauß
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 16:46

    POL-PDLD: Weißer Hyundai vor Polizei geflüchtet - Zeugen gesucht

    Windhof/Schweighofen (ots) - Am Montag, 26. Januar sollte gegen 11 Uhr am Windhof / Schweighofen ein weißer Hyundai einer Kontrolle durch die Bundespolizei unterzogen werden. Das Fahrzeug mit französischem Kennzeichen-Fragment HP-???-?? entzog sich der Kontrolle durch Flucht über die L546 in Richtung Wörth. Auf der Flucht kam es zu Überholvorgängen an ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 15:29

    POL-PDLD: Wörth - Unter Drogeneinfluss unterwegs

    Wörth am Rhein (ots) - Montagnachmittag wurde ein 42-jähriger Mann aus Prag in der Straße "Im Woog" einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er zeigte körperlich drogentypische Auffälligkeiten. Ein durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf Kokain und THC. Die Fahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Es folgte die Blutentnahme auf der Dienststelle. Ihn erwartet ein entsprechendes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren