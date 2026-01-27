PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weißer Hyundai vor Polizei geflüchtet - Zeugen gesucht

Windhof/Schweighofen (ots)

Am Montag, 26. Januar sollte gegen 11 Uhr am Windhof / Schweighofen ein weißer Hyundai einer Kontrolle durch die Bundespolizei unterzogen werden. Das Fahrzeug mit französischem Kennzeichen-Fragment HP-???-?? entzog sich der Kontrolle durch Flucht über die L546 in Richtung Wörth. Auf der Flucht kam es zu Überholvorgängen an unübersichtlichen Stellen. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern sucht Zeugen, welche eventuell durch den Hyundai gefährdet wurden bzw. Angaben zu diesem machen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

