POL-PDLD: Weißer Hyundai vor Polizei geflüchtet - Zeugen gesucht
Windhof/Schweighofen (ots)
Am Montag, 26. Januar sollte gegen 11 Uhr am Windhof / Schweighofen ein weißer Hyundai einer Kontrolle durch die Bundespolizei unterzogen werden. Das Fahrzeug mit französischem Kennzeichen-Fragment HP-???-?? entzog sich der Kontrolle durch Flucht über die L546 in Richtung Wörth. Auf der Flucht kam es zu Überholvorgängen an unübersichtlichen Stellen. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern sucht Zeugen, welche eventuell durch den Hyundai gefährdet wurden bzw. Angaben zu diesem machen können.
