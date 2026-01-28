POL-PDLD: Offenbach - Geschwindigkeitskontrolle
Offenbach (ots)
Am Vormittag des 27.01.2026 wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau eine Geschwindigkeitskontrolle in der Hauptstraße in Offenbach durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h mussten innerhalb von einer Stunde acht Verkehrsteilnehmer beanstandet werden. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde mit 51 km/h gemessen. Auf diesen wird ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen.
