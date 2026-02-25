PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall in Aldenhoven - Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs leicht verletzt

Jülich (ots)

Am Dienstag (24.02.2026) kam es gegen 15:20 Uhr im Bereich der Kurfürstenstraße / Römerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Eine 54-jährige Frau aus Aldenhoven befuhr mit ihrem Pkw die Kurfürstenstraße in Fahrtrichtung Römerstraße. An der Einmündung zur Römerstraße bremste sie ihr Fahrzeug aufgrund des dortigen Stoppschildes ab. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 49-jährigen Mann aus Jülich, der mit einem Elektrokleinstfahrzeug unterwegs war.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 49-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die 54-Jährige blieb unverletzt.

Nach dem derzeitigen Stand entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 09:20

    POL-DN: Werkzeuge aus Fahrzeugen in Düren und Merzenich entwendet

    Düren / Merzenich (ots) - In der Nacht von Montag (23.02.2026) auf Dienstag (24.02.2026) kam es zu Diebstählen aus Fahrzeugen. In Düren war ein Ford Transit in einer unverschlossenen Garage in der Rurstraße abgestellt. Unbekannte schlugen ein Fenster des Fahrzeugs ein und entwendeten Werkzeuge mit einem Wert im unteren fünfstelligen Bereich. In Merzenich wurde Werkzeug aus einem Mercedes Vito entwendet. Das Fahrzeug ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 10:30

    POL-DN: Unbekannte entwenden Kabel und Technik von Baustelle

    Jülich (ots) - Zwischen Samstag (21.03.2026) und Montag (23.02.2026) kam es auf einer Baustelle an der Straße "An der Deutschen Welle" zu einem Diebstahl. Die letzten Mitarbeiter verließen die Baustelle am Samstag gegen 14:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war alles ordnungsgemäß verschlossen. Als die Mitarbeiter am Montag gegen 07:00 Uhr zurückkehrten, stellten sie fest, dass sich bislang unbekannte Täter Zugang zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren