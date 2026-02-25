Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall in Aldenhoven - Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs leicht verletzt

Jülich (ots)

Am Dienstag (24.02.2026) kam es gegen 15:20 Uhr im Bereich der Kurfürstenstraße / Römerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Eine 54-jährige Frau aus Aldenhoven befuhr mit ihrem Pkw die Kurfürstenstraße in Fahrtrichtung Römerstraße. An der Einmündung zur Römerstraße bremste sie ihr Fahrzeug aufgrund des dortigen Stoppschildes ab. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 49-jährigen Mann aus Jülich, der mit einem Elektrokleinstfahrzeug unterwegs war.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 49-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die 54-Jährige blieb unverletzt.

Nach dem derzeitigen Stand entstand kein Sachschaden.

