LPI-SHL: Alkoholisiert auf dem E-Scooter
Meiningen (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen führten Donnerstagabend eine Verkehrskontrolle mit einem 35-jährigen E-Scooter-Fahrer in Meiningen durch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 0,7 Promille. Der Vorwert wurde durch den gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest bestätigt. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die 0,5-Promille-Grenze.
