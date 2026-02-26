Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Fahrerin übersieht E-Scooter - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Düren (ots)

Am Mittwochabend (25.02.2026) kam es im Kreisverkehr am Friedrich-Ebert-Platz zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Der E-Scooter-Fahrer wurde dadurch leicht verletzt.

Gegen 21:40 Uhr befuhr eine 53-jährige Frau aus Düren mit ihrem Pkw die Schoellerstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Platz und beabsichtigte, in den Kreisverkehr einzufahren. Dazu nutzte sie die linke Fahrspur. Beim Einfahren übersah sie einen 42-jährigen E-Scooter-Fahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Die Pkw-Fahrerin touchierte diesen, woraufhin der 42-Jährigen zu Boden stürzte. Dadurch wurde er leicht verletzt, musste aber nicht medizinisch versorgt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1100 Euro.

