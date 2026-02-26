PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Fahrerin übersieht E-Scooter - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Düren (ots)

Am Mittwochabend (25.02.2026) kam es im Kreisverkehr am Friedrich-Ebert-Platz zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Der E-Scooter-Fahrer wurde dadurch leicht verletzt.

Gegen 21:40 Uhr befuhr eine 53-jährige Frau aus Düren mit ihrem Pkw die Schoellerstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Platz und beabsichtigte, in den Kreisverkehr einzufahren. Dazu nutzte sie die linke Fahrspur. Beim Einfahren übersah sie einen 42-jährigen E-Scooter-Fahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Die Pkw-Fahrerin touchierte diesen, woraufhin der 42-Jährigen zu Boden stürzte. Dadurch wurde er leicht verletzt, musste aber nicht medizinisch versorgt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1100 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 11:25

    POL-DN: Verkehrsunfall in Kreisverkehr - zwei Personen leicht verletzt

    Düren (ots) - Am Mittwochmorgen (25.02.2026) kam es im Kreisverkehr Renkerstraße / Rölsdorfer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Gegen 06:30 Uhr fuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren von der Rölsdorfer Straße in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er eine 51-jährige Frau aus Langerwehe, die ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 11:24

    POL-DN: Falscher "Amazon-Mitarbeiter" erbeutet mehrere tausend Euro

    Jülich (ots) - Ein 84-jähriger Mann aus Jülich wurde Opfer eines sogenannten Support-Betrugs. Er erstattete am Montag (24.11.2026) Anzeige auf der Polizeiwache Jülich. Nach seinen Angaben erhielt er bereits am Sonntag (23.11.2025) gegen 11:00 Uhr einen Anruf von einem unbekannten Mann. Dieser gab sich als Mitarbeiter von Amazon aus und behauptete, für die Abwehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren