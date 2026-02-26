Polizei Düren

POL-DN: Lieferwagen erfasst Pedelec-Fahrerin

Jülich (ots)

Eine Pedelec-Fahrerin wurde am Mittwochnachmittag (25.02.2026) in der Leo-Brand-Straße von einem Lkw erfasst. Durch ein darauffolgendes Sturzgeschehen wurde die Frau leicht verletzt.

Ein 66-jähriger Mann aus Viersen befuhr gegen 15:45 Uhr mit seinem Lieferwagen die Ausfahrt der Warenannahme des Forschungszentrums Jülich in Fahrtrichtung Leo-Brand-Straße. Zeitgleich befuhr eine 49-jährige Frau aus Jülich mit ihrem Pedelec die Leo-Brand-Straße in Richtung L253. Der Lieferwagenfahrer beabsichtigte, nach rechts abzubiegen und übersah dabei die von rechts kommende Pedelec-Fahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, woraufhin die 49-Jährige zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde in einem Rettungswagen medizinisch erstversorgt, konnte aber vor Ort wieder entlassen werden. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 1500 Euro.

