POL-OF: Betäubungsmittel und Spielzeugwaffe eingezogen; Werkzeuge aus Rohbauten gestohlen: Zeugen gesucht!; Bankmitarbeiter verhinderte Übergabe und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Betäubungsmittel und Spielzeugwaffe eingezogen - Hanau

(me) Bei einer Personenkontrolle im Bereich des Freiheitsplatzes fanden Beamte am Montagnachmittag Betäubungsmittel und eine Anscheinswaffe auf. Gegen 16.30 Uhr wurden die Ordnungshüter auf das Duo im Alter von 15 und 20 Jahren aufmerksam gemacht. Die beiden konnten in der Nähe des Finanzamtes angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dieser fanden die Polizisten neben Betäubungsmitteln auch eine Spielzeugpistole auf. Mit dieser soll der Ältere der beiden zuvor hantiert haben. Die aufgefundenen Gegenstände wurden durch die Beamten sichergestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

2. Jugendlicher körperlich angegangen: Polizei ermittelt und sucht Zeugen! - Hanau

(fg) Im Bereich eines Schulhofs in der Kastanienallee im Ortsteil Kesselstadt wurde ein 16-Jähriger am Montagnachmittag körperlich angegangen. Die Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen. Der Jugendliche gibt an, dass er kurz vor 17 Uhr von mehreren Jugendlichen unvermittelt geschlagen worden sei. Weshalb es dazu kam, ist unklar. Die etwa sechs Unbekannten seien etwa gleichaltrig gewesen. Der Angegangene verletzte sich leicht. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an das Polizeirevier in Hanau.

3. Verdacht der exhibitionistischen Handlungen: Zügige Festnahme der Polizei - Bruchköbel

(me) Ein 47 Jahre alter Mann hat sich seit Montagabend wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen zu verantworten. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll der Beschuldigte auf einem Feldweg in der Straße "An der Landwehr" im Bereich der einstelligen Hausnummern unvermittelt seine Hose heruntergezogen und sich im weiteren Verlauf mehrfach unsittlich berührt haben. Die herbeigeeilten Ordnungshüter konnten den Tatverdächtigen zügig vorläufig festnehmen. Er musste die Beamten unter anderem zur Abgabe einer Blutprobe mit auf die Station in Langenselbold begleiten. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation (06183 91155-0).

4. Bankmitarbeiter verhinderte Übergabe - Bruchköbel

(cb) Ein aufmerksamer Mitarbeiter einer Bank in der Bahnhofstraße verhinderte am Montag die Übergabe von mehreren tausend Euro Bargeld an Betrüger. Zuvor kontaktierten diese über Stunden telefonisch einen Senior aus Bruchköbel. Sie machten ihm glaubhaft, dass ein Familienmitglied in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und nun eine Kaution benötigt werde, um eine Inhaftierung zu vermeiden. Um an ihre Beute zu gelangen, schickten die Täter einen Abholer, welcher den 90-Jahre alten Mann im Taxi zur Bank begleitete. In der Filiale verweigerte ein Bankmitarbeiter dem Rentner den Zugriff auf sein Schließfach, da ihm Zweifel an seiner Geschichte kamen. Im weiteren Verlauf fuhr der Abholer den Bruchköbeler Senior mit dem Taxi zurück an seine Wohnanschrift, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete. Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 30 Jahre alt - circa 1,75 Meter groß - normale Statur - kurzes schwarzes Haar - Bartansatz

Zeugenhinweise nehmen die ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

5. Werkzeuge aus Rohbauten gestohlen: Zeugen gesucht! - Rodenbach

(fg) Unbekannte waren zwischen Sonntagabend, 21 Uhr und Montagmorgen, 8.30 Uhr, in einem bislang unbewohnten Neubau in der Sternenstraße zugange und entwendeten diverse Werkzeuge. Um in das Innere zu gelangen, hatten die Täter zuvor ein Fenster geöffnet. In unmittelbarer Nähe, im Uranusweg, sind Einbrecher im nahezu selben Tatzeitraum in einen weiteren Neubau eingebrochen. Auch hier nahmen sie Werkzeuge mit. Die Kripo prüft einen Zusammenhang und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

6. Unbekannter schlug Teenager ins Gesicht: Zeugen gesucht! - Gelnhausen

(cb) Am Montagabend, gegen 19.10 Uhr, gerieten ein 14-Jähriger und ein bis dato Unbekannter auf dem Uferweg in einen vorerst verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll der zwischen 15 und 18 Jahre alte Unbekannte, welcher schwarze lockige Haare hatte, dem Teenager ins Gesicht geschlagen und ihn dabei leicht verletzt haben. Zudem soll der mutmaßliche Angreifer, welcher ein schwarzes Oberteil und eine zerrissene Jeans trug, einen messerähnlichen Gegenstand gezeigt haben. Die Beamten in Gelnhausen haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und bitten Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 06105 827-0 zu melden.

7. Reh schwer verletzt: Polizei sucht möglichen Unfallbeteiligten - Bad Soden-Salmünster

(me) Nachdem die Beamten der Polizeistation in Bad Orb am Freitag die Mitteilung über ein verletztes Reh erhielten, musste dieses aufgrund seiner schweren Verletzungen von seinem Leiden erlöst werden. Gegen 17.40 Uhr erhielten die Ordnungshüter die Information, über ein stark humpelndes Reh in der Parkstraße (20er-Hausnummern). Vor Ort eingetroffen konnte die Streife das schwer verletzte Tier auffinden. Aufgrund der Verletzungen, beide Hinterbeine waren offenbar gebrochen, gehen die Beamten davon aus, dass diese in Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall einhergegangen sind. Aufgrund der Umstände ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Auch nach einem Zusammenstoß mit Wildtieren gilt:

- anhalten und die Unfallstelle absichern (Warnblinker einschalten, Warnweste anziehen, Warndreieck aufstellen) - Polizei verständigen - das Tier nicht anfassen oder verfolgen; verletzte Tiere können gefährlich sein

Zeugen, die an diesem Abend etwas in Zusammenhang mit einem möglichen Verkehrsunfall beobachtet haben, melden sich bitte bei den Beamten in Bad Orb (06052 91480)

