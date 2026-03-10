Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Martin Franz Hartmut Gerlach?

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

cb) Wo ist Martin Franz Hartmut Gerlach aus Offenbach? Das fragt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 83-Jährigen.

Herr Gerlach ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Statur und graue Haare. Der Vermisste wurde zuletzt am Montagvormittag, 9. März, im Bereich der Ludwigstraße gesehen. Seitdem ist der Senior unbekannten Aufenthalts. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug dieser eine beigefarbene Jacke, eine dunkle Jeans sowie schwarze Pantoffeln.

Der Gesuchte könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und auf medizinische Hilfe angewiesen sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Martin Franz Hartmut Gerlach geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: Privat)

Offenbach, 10.03.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell