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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Geschwindigkeitskontrollen auf der Landesstraße 3303/Fahrverbot droht

Büttelborn (ots)

Beamte der Polizeistation Groß-Gerau haben am Montagmittag (16.03.) eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt und dabei mehrere Verstöße geahndet. Auf Landesstraße 3303, zwischen Büttelborn und Griesheim, überprüften die Polizeikräfte zwischen 12.00 und 13.20 Uhr die Geschwindigkeit der durchfahrenden Fahrzeuge. Insgesamt fuhren 14 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 111 km/h auf dem Tacho, anstelle der dort erlaubten 70 Stundenkilometer. Ihm droht, neben Bußgeld und Punkten in Flensburg, nun auch ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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