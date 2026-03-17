Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Blauer Motorroller im Visier/Wer kann Hinweise geben?

Zwingenberg (ots)

Ein unbekannter Dieb entwendete am Montagabend (16.03.), kurz vor 18.00 Uhr, einen in der Heidelberger Straße abgestellten blauen Motorroller der Marke Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 458 CHV. An dem motorisierten Zweirad steckte noch der Zündschlüssel.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

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