Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Motorroller gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Heppenheim (ots)

Unbekannte entwendeten am Montag (16.03.), in der Zeit zwischen 17.00 und 19.30 Uhr, auf einem Parkplatz an der Turnhalle der Martin-Buber-Schule in der Kolpingstraße einen dort abgestellten grünen Motorroller (Kleinkraftrad) der Marke Xiamen Xiashing mit dem Versicherungskennzeichen 471 YRB.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Rollers geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

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