Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Wald-Michelbach - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Am Montag (16.03.) zwischen 12.00 und 14.00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich im Vorbeifahren das Dach eines an die Fahrbahn angrenzenden Torbogens in der Straße Bergblick im Wald-Michelbacher Ortsteil Siedelsbrunn. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss vom Unfallort, ohne seinen ihm obliegenden Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Etwa 1.000EUR wird den Eigentümer die Reparatur des Torbogens kosten. Aufgrund der Höhe der Beschädigung von ca. 230cm ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen Transporter, LKW oder Anhänger handelt. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach unter der 06207 / 9405-0 entgegen.

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