Darmstadt (ots) - Nach seiner vorläufigen Festnahme am Samstagabend (14.3.), muss sich ein 56-jähriger Mann strafrechtlich wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde der Polizei gegen 18.15 Uhr mitgeteilt, dass ein Mann in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Soderstraße eingedrungen sei. Nach ...

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