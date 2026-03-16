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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Motorroller gestohlen (DA-PA 294)
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Samstag (14.3.) gegen 18 Uhr und Sonntag (15.3.) gegen 13 Uhr ein in der Paul-Wagner-Straße abgestelltes Leichtktraftrad der Marke "Piaggio" (Modell Vespa) mit dem amtlichen Kennzeichen DA-PA 294. Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib der gestohlenen Vespa geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 43 der Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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