POL-DA: Darmstadt: Motorroller gestohlen (DA-PA 294)
Wer kann Hinweise geben?
Darmstadt (ots)
Unbekannte entwendeten zwischen Samstag (14.3.) gegen 18 Uhr und Sonntag (15.3.) gegen 13 Uhr ein in der Paul-Wagner-Straße abgestelltes Leichtktraftrad der Marke "Piaggio" (Modell Vespa) mit dem amtlichen Kennzeichen DA-PA 294. Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib der gestohlenen Vespa geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 43 der Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.
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