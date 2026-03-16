Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auf Limonade und Leergut abgesehen

Festnahme eines 56-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nach seiner vorläufigen Festnahme am Samstagabend (14.3.), muss sich ein 56-jähriger Mann strafrechtlich wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde der Polizei gegen 18.15 Uhr mitgeteilt, dass ein Mann in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Soderstraße eingedrungen sei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelte der Tatverdächtige die Eingangstür auf und begab sich in den Kellerbereich des Hauses. Nachdem er eine Flasche Limonade sowie einen Kasten Leergut an sich nahm, wurde er durch den Zeugen angesprochen und flüchtete zunächst unter Zurücklassen der Beute. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Tatverdächtige jedoch von einer Streife des 1. Polizeireviers in der Nähe des Tatorts vorläufig festgenommen werden. Er musste die Beamten im Anschluss mit zur Wache begleiten und eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

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