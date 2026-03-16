Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Farbschmierereien an Kita

Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter die Außenwand eines Kindergartens in der Pankratiusstraße besprüht hatten, ermittelt nun der Staatsschutz wegen Sachbeschädigung.

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurden der Polizei am frühen Samstag (14.3.), gegen 03.20 Uhr ein Mann und zwei Frauen gemeldet, welche die Hauswand einer Kita mit Farbe besprühen sollen. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte, flüchteten die Täter in Richtung des Herrngartens. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Der männliche Täter soll etwa 1,80 Meter groß und mit einem schwarzen Mantel bekleidet gewesen sein. Weiterhin habe er seine blonden Haare zu einem Zopf getragen. Die beiden weiblichen Täterinnen werden auf eine Größe von 1,60 m geschätzt. Beide waren bekleidet mit braunen Jacken.

Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise, insbesondere zur Identität der Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

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