Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Widerstand geleistet und Beamtin verletzt

Festnahme eines 26-Jährigen

Darmstadt (ots)

Ein 26-Jähriger muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Samstagabend (14.3.) in einem Verfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Der Mann soll sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 23.50 Uhr in der Zeughausstraße aggressiv verhalten haben, woraufhin ihm durch eine Streife des 1. Polizeireviers ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Dem kam er jedoch nicht nach, woraufhin er vorläufig festgenommen wurde. Im Rahmen der Festnahme und auf der Fahrt zur Dienststelle trat und stieß er mit dem Kopf in Richtung der Polizeikräfte. Hierbei wurde eine 31 Jahre alte Beamtin am Oberarm verletzt. Der Tatverdächtige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

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