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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Unfallflucht in Parkhaus
Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots)

Am Samstag (14.3.) kam es in einem Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Gutenbergstraße zu einer Unfallflucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein in Ebene G geparkter schwarzer VW Golf zwischen 12.25 Uhr und 17.50 Uhr von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Das 3. Polizeirevier in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter 06151/969-41310.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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