Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Kriminelle erbeuten Tresor/Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Reichelsheim (ots)

Nachdem Kriminelle am Freitag (13.03.) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Alter Weg" einbrachen, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die bislang unbekannten Täter gegen 20.30 Uhr gewaltsam durch ein Fenster Zutritt in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor samt Inhalt. Im Anschluss flüchteten sie mit der Beute in einem Auto.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/953-0 Kontakt aufzunehmen.

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