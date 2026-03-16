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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Bäckerladen/ Tresor entwendet

Groß-Gerau (ots)

In der Nacht zum Samstag (14.03.) sind bislang Unbekannte in einen Bäckerladen in der Darmstädter Straße eingebrochen. Die Täter hatten es auf einen Wandtresor abgesehen und entwendeten den Safe anschließend samt Inhalt. In das Geschäft gelangten die Einbrecher, indem sie zuvor die Eingangstür aufgehebelt hatten.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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