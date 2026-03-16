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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Wohnungseinbrecher erbeuten Geld

Heppenheim (ots)

Nach einem Einbruch hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Sonntag (15.03.), in der Zeit zwischen 14.00 und 20.30 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam über die Wohnungstür in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gießener Straße ein. Die ungebetenen Besucher erbeuteten dort anschließend Geld und ein Luftgewehr.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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