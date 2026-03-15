PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Bremhof, K94 - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bremhof, K94 (ots)

Am Sonntag (15.03.), gegen 13Uhr, ereignete sich auf der K94, zwischen Laudenbach und Bremhof ein Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Mainzer kam im Kurvenbereich mit seinem PKW, aus bisher ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Seine 27-jährige Beifahrerin wurde dabei schwerverletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Fahrer sowie zwei weitere Mitfahrer wurden durch den Aufprall leichtverletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die K 94 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren die Feuerwehr Michelstadt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Gefertigt: Aderhold, PHK (Pst. Höchst i. ODW)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
Rebscher, PHK
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 15.03.2026 – 07:06

    POL-HP: Unfallörtlichkeit in Viernheim gesucht

    Viernheim (ots) - Am Sonntag (15.03.) gegen 02:15 Uhr, wurde durch eine Fahrzeugführerin ein - im Frontbereich - immens beschädigter silberner Kleinwagen in Viernheim gemeldet, welcher zudem unsicher gefahren sei. Im Rahmen von durchgeführten Ermittlungen und Absuche der Fahrtstrecke konnte keine korrespondierende Unfallörtlichkeit festgestellt werden. Bekannt ist, dass der silberne Kleinwagen die B38 aus ...

    mehr
  • 14.03.2026 – 15:06

    POL-DVS: Bischofsheim, A 60, Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fussgänger

    Bischofsheim (ots) - Am Samstag den 14.03.2026 gegen 08:05 Uhr ereignete sich auf der A 60 zwischen den Anschlussstellen Bischofsheim und Rüsselsheim-Mitte ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 60-jähriger aus dem Kreis Gross-Gerau wurde als Fussgänger auf der Autobahn von einem 55-jährigem LKW-Fahrer aus dem Kreis Bergstrasse erfasst. Aufgrund der ...

    mehr
  • 14.03.2026 – 14:51

    POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Pfungstadt

    Pfungstadt (ots) - Am Dienstag, den 10.03.2026 ereignete sich zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht an einer Ladestation für Elektrofahrzeuge in der Mühlstraße in Pfungstadt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen weißen Hyundai, welcher dort zum Laden abgestellt war. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher oder das flüchtige Fahrzeug, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren