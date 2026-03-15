Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Bremhof, K94 - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bremhof, K94 (ots)

Am Sonntag (15.03.), gegen 13Uhr, ereignete sich auf der K94, zwischen Laudenbach und Bremhof ein Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Mainzer kam im Kurvenbereich mit seinem PKW, aus bisher ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Seine 27-jährige Beifahrerin wurde dabei schwerverletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Fahrer sowie zwei weitere Mitfahrer wurden durch den Aufprall leichtverletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die K 94 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren die Feuerwehr Michelstadt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Gefertigt: Aderhold, PHK (Pst. Höchst i. ODW)

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