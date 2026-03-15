Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallörtlichkeit in Viernheim gesucht

Viernheim (ots)

Am Sonntag (15.03.) gegen 02:15 Uhr, wurde durch eine Fahrzeugführerin ein - im Frontbereich - immens beschädigter silberner Kleinwagen in Viernheim gemeldet, welcher zudem unsicher gefahren sei. Im Rahmen von durchgeführten Ermittlungen und Absuche der Fahrtstrecke konnte keine korrespondierende Unfallörtlichkeit festgestellt werden. Bekannt ist, dass der silberne Kleinwagen die B38 aus Fahrtrichtung Mannheim kommend in Richtung Mannheimer Straße (Viernheim) befuhr. Die Fahrt wurde im Kreuzungsbereich Mannheimer Straße/ Entlastungsstraße (West) in Richtung der Entlastungsstraße und Wormer Straße fortgesetzt. Die Fahrt wurde letztlich in der Lorscher Straße beendet. Hinweise auf eine korrespondierende Unfallörtlichkeit nimmt die Polizei Lampertheim-Viernheim unter 06206 9440-0 entgegen.

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