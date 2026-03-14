POL-DA: Viernheim: Keine Hinweise auf Fremdverschulden
36-Jährige erliegt schweren Verletzungen
Viernheim (ots)
Nachdem Zeugen am Freitagvormittag (13.3.) eine bewusstlose Frau in einem Waldstück in Viernheim aufgefunden hatten (wir haben berichtet), erlag die 36-Jährige noch am späten Freitagnachmittag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.
Die polizeilichen Ermittlungen ergaben bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden und dauern weiterhin an.
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