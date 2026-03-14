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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Keine Hinweise auf Fremdverschulden
36-Jährige erliegt schweren Verletzungen

Viernheim (ots)

Nachdem Zeugen am Freitagvormittag (13.3.) eine bewusstlose Frau in einem Waldstück in Viernheim aufgefunden hatten (wir haben berichtet), erlag die 36-Jährige noch am späten Freitagnachmittag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden und dauern weiterhin an.

Unsere Bezugsmeldung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6235447

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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