POL-DADI: Unfallflucht in Darmstadt-Kranichstein
Polizei sucht Zeugen
Darmstadt (ots)
Am Freitag (13.03.), zwischen 10:00 Uhr - 13:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silbernen VW Polo, welcher in der Borsdorffstraße abgestellt war.
Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.
Der Schaden am VW Polo wird mit ca. 2500 Euro beziffert.
Hinweise auf den Verursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt das 1. Polizeirevier Darmstadt unter 06151-96941110 entgegen.
Berichterstatter: PHK Frech (DGL-V, 1. Polizeirevier Darmstadt)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
1. Polizeirevier
Bismarckstraße 16
64293 Darmstadt
Telefon: 06151 / 969-41110
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell