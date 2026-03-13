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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Frau mit Kopfverletzung aufgefunden
Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Zeugen haben am Freitagvormittag (13.3.) gegen 11 Uhr eine bewusstlose Frau in einem Waldstück bei Viernheim, nahe der Alfred-Nobel-Straße, aufgefunden. Sie wies unter anderem Kopfverletzungen auf und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Frau die Verletzungen erlitt, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Maßnahmen, auch mithilfe eines Polizeihubschraubers, ein.

Das Kommissariat 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 06252/706-0 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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