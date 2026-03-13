PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Einbruch in Verkaufshalle

Heppenheim (ots)

Die Verkaufshalle eines Werkzeughandels in der Tiergartenstraße geriet in der Nacht zum Freitag (13.03.) in das Visier von Kriminellen. Abgesehen hatten es die Unbekannten auf Geld und Werkzeug. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam durch das Einschlagen eines Glaselements Zutritt in das Gebäude und entwendeten anschließend Geld aus einer Kasse sowie Werkzeug.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

