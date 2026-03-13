Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Einbrecher haben Erdgeschosswohnung im Visier

Raunheim (ots)

Am Donnerstag (12.03.), in der Zeit zwischen 15.30 und 17.30 Uhr, drangen bislang noch unbekannte Täter gewaltsam über die Eingangstür in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Weserstraße ein und entwendeten anschließend Schmuck. Die Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell