Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Tier in Notlage - Technische Hilfeleistung durch die Feuerwehr

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Mittwoch, den 04.02.2026, wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr um 08.15 Uhr zu einer Tiernotlage auf der Mendener Straße im Stadtteil Menden-Holthausen alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich ein Pferd aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Bein in einem Gatter seines Stalles eingeklemmt hatte und sich nicht selbstständig befreien konnte. Um das Tier schonend aus seiner Notlage zu befreien, wurde das Gatter mithilfe von schwerem hydraulischem Rettungsgerät durchtrennt. Nach dem Eintreffen der zuständigen Veterinärin und der Verabreichung von Schmerzmitteln konnte das Pferd wieder eigenständig aufstehen und in seinen Stall zurückkehren. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften im Einsatz. Dieser konnte nach rund 70 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell