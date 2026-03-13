Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck

Bischofsheim (ots)

Nach einem Einbruch hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Dienstag (10.03.), in der Zeit zwischen 17.00 und 20.30 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam über den Keller in ein Wohnhaus im Vogelsbergweg ein. Die ungebetenen Besucher erbeuteten dort anschließend Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

