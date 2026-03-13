PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck

Bischofsheim (ots)

Nach einem Einbruch hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Dienstag (10.03.), in der Zeit zwischen 17.00 und 20.30 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam über den Keller in ein Wohnhaus im Vogelsbergweg ein. Die ungebetenen Besucher erbeuteten dort anschließend Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 09:39

    POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Auto aufgebrochen / Wer hat etwas gesehen?

    Darmstadt (ots) - Ein in der "Hammelstrift" abgestellter weißer VW Polo geriet zwischen Dienstag (10.3.) und Donnerstag (12.3.), circa 14 Uhr ins Visier Krimineller. Die bislang unbekannten Täter warfen eine Seitenscheibe ein und entwendeten aus dem Innenraum ein Ladegerät für eine Autobatterie. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen, die ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 09:37

    POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Wurstdiebe in Kita / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - In der Zeit zwischen Dienstagabend (10.3.), gegen 17 Uhr und Mittwochmorgen (11.3.), gegen 7 Uhr hatten es bislang unbekannte Kriminelle auf einen Kindergarten in der Kurt-Schumacher-Straße abgesehen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge drangen die Täter über eine Tür in das Gebäude ein, brachen im Innern eine weitere Tür auf und durchsuchten die ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 03:04

    POL-DADI: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Messel (ots) - Am Donnerstag (12.03.) gegen 22:20 Uhr, kam es auf der Landesstraße 3094 zwischen Dieburg und Darmstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 30-jähriger Audifahrer aus Darmstadt mit zwei Mitfahrern die Landesstraße 3094 aus Dieburg kommend in Fahrtrichtung Messel. Zeitgleich versuchte ein 61-jähriger Mann aus Frankfurt mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren