Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Auto aufgebrochen

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Ein in der "Hammelstrift" abgestellter weißer VW Polo geriet zwischen Dienstag (10.3.) und Donnerstag (12.3.), circa 14 Uhr ins Visier Krimineller. Die bislang unbekannten Täter warfen eine Seitenscheibe ein und entwendeten aus dem Innenraum ein Ladegerät für eine Autobatterie. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 mit dem K21/22 in Darmstadt in Verbindung zu setzen.

