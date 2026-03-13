POL-HP: Mörlenbach: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mörlenbach (ots)

Am Mittwoch (11.03.) gegen 15:30 Uhr, wurde ein grauer Mercedes-Benz C 220 d an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Die Fahrertür des Fahrzeugs wurde hierbei eingedellt. Das Fahrzeug war entlang der Fahrtrichtung in der Fürther Straße in Mörlenbach, Höhe der Hausnummer 7, vor dem dortigen Dönerladen, auf dem Gehweg abgestellt. Der Unfallverursacher prallte mit einem mutmaßlichen grauen Golf, mit der rechten Fahrzeugseite gegen das Fahrzeug des Geschädigten und verlor dabei die Kappe des rechten Außenspiegels. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 3000 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

