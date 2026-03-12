Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Raunheim - Kelsterbach, Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der A 3

Kelsterbach (ots)

Am Donnerstag, den 12.03.2026 kam es gegen 15:30 Uhr auf der Autobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Raunheim und Kelsterbach zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Bei einem Fahrstreifenwechsel übersah ein 44- jähriger mit seinem Kleinwagen den herannahenden Kleinwagen eines 49- jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Kleinwagen des 44- jährigen stieß im weiteren Verlauf noch mit einem Sattelzug eines 52- jährigem zusammen. Die beiden Kleinwagenfahrer wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Schadenshöhe der drei Fahrzeuge beläuft sich auf rund 40.000EUR. Zwei Fahrstreifen der A 3 mussten unter anderem zur Fahrbahnreinigung für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Neben der Polizeiautobahnstation Südhessen waren noch mehrere Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehr Rüsselsheim sowie die Autobahnmeisterei Rüsselsheim im Einsatz.

Berichterstatterin: Lahr, PHK'in

