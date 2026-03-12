Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Brand in öffentlichen Toiletten

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Nach vier Bränden in öffentlichen Toilettenanlagen suchen die Ermittlerinnen und Ermittler der Darmstädter Kripo nach Zeugen. Bereits in der Zeit zwischen dem 3. März, gegen 14 Uhr, und dem 4. März, gegen 16 Uhr, zündelten bislang unbekannte Täter in den Toiletten des Prinz-Emil-Gartens sowie Wolfskehl`schen Parks. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden Teile des Inventars durch in Brand geratene Klopapierrollen beschädigt. In einem Fall beschädigten die Unbekannten auch ein Waschbecken. Das Feuer erlosch glücklicherweise in beiden Toiletten von selbst, wodurch ein größerer Schaden ausblieb.

Am frühen Montagmorgen (9.3.) wurde die Feuerwehr auf den Plan gerufen, als eine aufmerksame Zeugin gegen 3 Uhr eine Rauchentwicklung aus der gleichen Toilettenanlage des Wolfskehl`schen Parks meldete. Im Rahmen einer Fahndung konnte eine Streife des 2. Polizeireviers ebenfalls einen Brand in der Toilette des Prinz-Emil-Gartens feststellen. Beide Brände konnten durch die Feuerwehr gelöscht und ein Ausbreiten hierdurch verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ein Tatzusammenhang ist aufgrund der Gesamtumstände anzunehmen.

Das Darmstädter Kriminalkommissasriat K10 hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 erreichbar

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell