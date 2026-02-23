PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugen gesucht

Neuwied (ots)

Am Montag, den 23.02.2026, zwischen 11:38 und 14:56 Uhr, kam es in der Friedrichstraße in Neuwied zu einem Verkehrsunfall, wobei sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Der PKW, ein schwarzer Mercedes, des Geschädigten wurde nicht unerheblich im Bereich des linken Fahrzeughecks beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefonnummer: 02631 878-0 (oder per E-Mail pineuwied@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion in Neuwied zu melden."

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

  • 23.02.2026 – 17:20

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in der Gemarkung Wissen, K 68 in Richtung Birken-Honigsessen

    57537 Wissen (ots) - Am Montag, 23.02.26, 14.30 Uhr befuhr die Geschädigte mit ihrem PKW, VW Golf, Farbe: grau die K 68 aus Richtung Birken-Honigsessen in Richtung Wissen. Ihr kam ein grüner Kleinwagen entgegen. Da die Straße in dem Bereich sehr schmal ist, fuhr die Geschädigte rechts ran. Der grüne Kleinwagen fuhr weiter und touchierte den Außenspiegel der ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 16:34

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz (Bhf.)

    Altenkirchen (ots) - Am 23.02.2026, zwischen 15:00 und 16:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des REWE-Marktes am Bahnhof zu einer Verkehrsunfallflucht. In Rahmen dessen wurde der PKW der Geschädigten nicht unerheblich auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt (vermutlich durch eine Kollision mit einem Einkaufswagen). Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich unter der ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 14:48

    POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluss

    Betzdorf (ots) - Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, wurde ein Fahrzeug im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Steinerother Str. in Betzdorf angehalten. Da bei der 35-jährigen Pkw-Fahrerin drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt und ein freiwilliger Drogenvortest abgelehnt wurde, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf ...

    mehr
