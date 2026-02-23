Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz (Bhf.)
Altenkirchen (ots)
Am 23.02.2026, zwischen 15:00 und 16:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des REWE-Marktes am Bahnhof zu einer Verkehrsunfallflucht. In Rahmen dessen wurde der PKW der Geschädigten nicht unerheblich auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt (vermutlich durch eine Kollision mit einem Einkaufswagen). Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt.
Zeugen werden gebeten, sich unter der untenstehenden Telefonnummer (oder per E-Mail) bei der Polizeiinspektion in Altenkirchen zu melden.
