PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei bittet um Hinweise zum Unfallhergang

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Kleinkraftrad am Dienstagnachmittag in der Barbarossastraße. Beim Abbiegen in die Entersweiler Straße stürzte der Biker und wurde leicht verletzt. Weil die Beteiligten unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang machten, bittet die Polizei nun Zeugen, sich mit den Beamten Verbindung zu setzen. Wer hat den Unfall gegen 15:50 Uhr wahrgenommen? Wer kann Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 14:03

    POL-PDKL: Unbekannter verletzt Kind - Wer kann Hinweise geben?

    Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochmorgen griff in der Steinstraße ein unbekannter Mann ein Kind körperlich an, als dieses mit Freunden auf dem Weg zur Schule war. Nach bisherigen Erkenntnissen grüßten die Kinder den Erwachsenen beim Vorbeigehen. Dieser reagierte aggressiv, schrie die Kinder an und verfolgte sie, als sie aus Angst in Richtung Unionsplatz flüchteten. Nach den Schilderungen der Kinder holte der Mann sie ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 13:33

    POL-PDKL: Hausfriedensbruch in Universität

    Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochnachmittag verständigten Verantwortliche der Universität die Polizei, nachdem sich zwei Männer trotz bestehenden schriftlichen Hausverbots auf dem Gelände aufgehalten hatten. Bei den Betroffenen handelt es sich um einen 34- und einen 42-Jährigen. Die beiden Männer wurden von einem 47-Jährigen begleitet, für den kein Hausverbot bestand. Da jedoch auch er kein berechtigtes Interesse ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 13:17

    POL-PDKL: Unbekannter belästigt Lehrerin

    Kaiserslautern (ots) - Ein Unbekannter bedrängte und beleidigte am Mittwoch eine Lehrerin auf einem Schulgelände im Stadtgebiet. Gegen Ende des Unterrichts, als sich viele Schülerinnen und Schüler auf dem Hof befanden, fuhr ein unbekannter Mann unberechtigt mit seinem Auto auf das Gelände der weiterführenden Schule. Eine 43-jährige Lehrerin sprach den Fahrer an. Der Mann parkte daraufhin sein Fahrzeug und näherte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren