Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei bittet um Hinweise zum Unfallhergang

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Kleinkraftrad am Dienstagnachmittag in der Barbarossastraße. Beim Abbiegen in die Entersweiler Straße stürzte der Biker und wurde leicht verletzt. Weil die Beteiligten unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang machten, bittet die Polizei nun Zeugen, sich mit den Beamten Verbindung zu setzen. Wer hat den Unfall gegen 15:50 Uhr wahrgenommen? Wer kann Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |erf

