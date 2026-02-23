Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in der Gemarkung Wissen, K 68 in Richtung Birken-Honigsessen

57537 Wissen (ots)

Am Montag, 23.02.26, 14.30 Uhr befuhr die Geschädigte mit ihrem PKW, VW Golf, Farbe: grau die K 68 aus Richtung Birken-Honigsessen in Richtung Wissen. Ihr kam ein grüner Kleinwagen entgegen. Da die Straße in dem Bereich sehr schmal ist, fuhr die Geschädigte rechts ran. Der grüne Kleinwagen fuhr weiter und touchierte den Außenspiegel der Geschädigten. Dieser wurde durch den Unfall beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern flüchtete der grüne Kleinwagen von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich um einen grünen Skoda Fabia handeln.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wissen unter 02742 935 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell