Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ohne Führerschein auf dem Motorroller/16-Jähriger gibt Gas

Darmstadt (ots)

Weil er durchgezogene Linien einfach überfuhr, wollte eine Streife des 2. Polizeireviers am Mittwochabend (11.03.), gegen 21.30 Uhr, in der Rüdesheimer Straße einen Motorroller-Fahrer stoppen. Der Mann missachtete aber die Anhaltesignale der Polizei und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch mehrere Straßen. Auf dem Gelände einer Tankstelle kam er schlussendlich zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Der 16-jährige Fahrer leistete zunächst Widerstand und wurde anschließend vorläufig festgenommen. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Der 16-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

