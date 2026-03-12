Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Motorroller gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Unbekannte entwendeten am Mittwoch (11.03.), in der Zeit zwischen 7.30 und 18.00 Uhr, einen in einem Hinterhof in der Pfungstädter Straße abgestellten grünen Motorroller der Marke Vespa mit dem Versicherungskennzeichen 970 PWF.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Drmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell