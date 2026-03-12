Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Bewohnerin überrascht Einbrecher

Viernheim (ots)

Ein Wohnhaus in der Beethoventraße geriet am Mittwoch (11.03.), gegen 19.45 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Täter drang zuvor gewaltsam in die Räumlichkeiten ein, wurde dort aber anschließend von der heimkehrenden Bewohnerin des Hauses überrascht. Der Unbekannte suchte daraufhin sofort das Weite und flüchtete ohne Beute vom Tatort.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell